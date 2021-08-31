Ниже абсолютного минимума опустился уровень воды в реках Удмуртии

Уровни снизились на 10–20 см Фото: Архив «КП» в Ижевске

В течение месяца на реках Удмуртии происходило постепенное снижение уровней воды – они снизились на 10–20 см. Об этом сообщает пресс-служба регионального гидрометцентра.

28 и 29 августа на р. Нылге (ГП Нылга) наблюдался уровень 36 см. Это на 1 см ниже абсолютной минимальной отметки за весь период наблюдений.

Также практически достигли минимума уровни воды на реках Сиве и Чепце. 1 и 2 см этим рекам не хватило до рекордов.

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