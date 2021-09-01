«Ижсталь» ввела в эксплуатацию линию правки проката

Фото: «Ижсталь»

Завод «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») ввел в эксплуатацию линию правки горячекатаного проката диаметром до 180 мм. Это обеспечит требуемое качество поверхности кругов большого диаметра, поставляемых предприятиям автопрома, машиностроения и зарубежным заказчикам.

Новое оборудование работает в одной технологической цепочке с линией отделки проката, которая производит обточенный прокат в диапазоне от 60 до 180 мм из всего марочного сортамента стали, выплавляемого заводом. Ввод правильной машины повысит производительность линии отделки, обеспечит необходимое заказчикам качество поверхности металла и снизит себестоимость выпускаемой продукции.

Фото: «Ижсталь»

Всего на заводе работает четыре линии отделки горячекатаного проката, производящие металлопродукцию диаметром от 14 до 180 мм.

«Ввод нового правильного оборудования повысит качество выпускаемой продукции, что укрепит позиции завода на рынке обточенного сортового проката», – отметил директор коммерческой деятельности ПАО «Ижсталь» Андриян Сорокин.

Информация от партнера.