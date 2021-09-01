«МегаФон» снизил тарифы для всех студентов Удмуртии

Фото: «МегаФон»

«МегаФон» предложил студентам Удмуртии постоянно действующую 20-процентную скидку на тарифы #БезПереплат. Воспользоваться предложением оператора могут учащиеся колледжей, техникумов, вузов и других учебных заведений в возрасте от 14 лет. Для подключения достаточно обратиться в любой салон компании с 3 сентября и предъявить студенческий билет.

Как пояснили в пресс-службе компании, в прошлом году накануне учебного года оператор предложил скидку московским студентам – предложение оказалось востребованным, и теперь студенты во всех российских регионах смогут пользоваться мобильной связью на максимально выгодных условиях.

Предложение действует как для действующих, так и для новых абонентов «МегаФона». При подключении можно выбрать подходящий тариф с необходимым количеством включенных минут, гигабайт интернета и дополнительных преимуществ – скидка 20 % будет применяться к любому тарифу линейки #БезПереплат.

По данным аналитиков «МегаФона», молодежная аудитория в возрасте от 14 до 25 лет все чаще использует для связи мобильный интернет. За последние два года интернет-трафик в этой категории пользователей вырос в 3 раза, в то время как голосовой трафик – на 30 %. Лидеры по трафику среди молодежи – Москва и область, Санкт-Петербург, Самара, Краснодар и Екатеринбург. Студенты предпочитают общаться, в том числе совершать голосовые вызовы, в мессенджерах. Наиболее популярные – Whatsapp, Telegram и Viber (Ватсап, Телеграм, Вибер). На всех тарифах линейки #БезПереплат мессенджеры не расходуют пакет интернета и остаются доступными даже при нулевом и отрицательном балансе.

«Более 70 % молодежной аудитории «МегаФона» пользуются тарифами линейки #БезПереплат, их условия соответствуют всем актуальным потребностям молодежной аудитории и позволяют оставаться на связи с друзьями и близкими независимо от состояния счета. Смартфон и мобильный интернет сегодня стали основными инструментами не только для общения, но и для комфортного обучения», – отметил коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.

Среди преимуществ тарифной линейки также безлимитные вызовы внутри сети, копилка минут и гигабайт, позволяющая сохранять неиспользованные объемы из ежемесячного пакета и использовать их в любой момент. Также, независимо от выбранного тарифа, абонентам доступен самый быстрый в России мобильный интернет и возможность бесплатно раздавать его со смартфона без ограничения скорости.

По одному студенческому билету можно подключить только один абонентский номер.

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