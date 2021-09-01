Новую школу на улице Ильфата Закирова торжественно открыли в Ижевске

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев Фото: администрация Ижевска

Сегодня, 1 сентября в столице Удмуртии открылась новая школа на улице Ильфата Закирова, оборудованная по последнему слову техники. На торжественной линейке побывал журналист «Комсомолки».

Фото: администрация Ижевска

«Эта школа уникальна для Первомайского района с точки зрения планировки, архитектурного решения и месторасположения. А с точки зрения современного оборудования и технологий – одна из передовых», – заявил на открытии глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Фото: администрация Ижевска

Новое здание примет 784 школьника, сформировано 11 первых классов. Всего в двух корпусах школы №74 в этом году стартовали 16 первых классов – рекордное для Ижевска количество. В новом корпусе также открыты классы инженерного, медицинского, социально-экономического и социально-гуманитарного профиля.

Фото: администрация Ижевска

В школе установлены интерактивные панели и модульная мебель, которая позволяет организовать групповую, парную и фронтальную работу, что должно способствовать быстрому сплочению коллектива. Также во всех помещениях нового здания имеются камеры видеонаблюдения.

Вице-спикер Гордумы Ижевска Олег Гарин Фото: администрация Ижевска

«Детям и педагогам осталось только выбрать, какой инструмент, технологию, средства обучения и объяснения той или иной темы они будут использовать в качестве основного», – сказала директор школы №74 Надежда Онищенко.

Директор школы № 74 Надежда Онищенко (справа) Фото: администрация Ижевска

При организации учебного процесса был учтен опыт, полученный в период пандемии коронавируса. Так, в школе в нужных количествах представлены средства дезинфекции, а в начальных классах на безопасном расстоянии друг от друга расставлены одноместные парты.