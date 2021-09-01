Первое сентября в Ижевске: фоторепортаж со школьных линеек

Фото: Ильяс Бекмансуров

Сегодня, 1 сентября, 79 тысяч юных жителей столицы Удмуртии взяли рюкзаки и отправились на торжественные линейки. Около 10 тысяч ребят пошли в школу впервые. О том, как в городе проходил День знаний – в нашем фоторепортаже.

Например, так прошла линейка в новом корпусе 74 школы на улице И. Закирова.

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

А так встречали новый учебный год в школе №100.

Фото: Ильяс Бекмансуров

Фото: Ильяс Бекмансуров

Фото: Ильяс Бекмансуров

Фото: Ильяс Бекмансуров

Школа №89 в этом году приняла 160 первоклассников.

Фото: izh.ru

Фото: izh.ru

Фото: izh.ru

Линейка в Гуманитарно-юридическом лицее № 86.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров