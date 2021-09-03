Порт «Камбарка» поставляет нерудные материалы для нужд газовой отрасли

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АО «Порт Камбарка» (входит в транспортный дивизион Группы «Мечел» под управлением ООО «УК Мечел-Транс») осуществляет перевалку нерудных материалов для проведения плановых работ на подводном переходе магистрального газопровода «Ямбург – Елец 1».

Контракт со специализированной организацией предусматривает перевалку 4 тыс. тонн щебня и 8 тыс. тонн бутового камня до конца сентября текущего года. Стивидорная компания производит перевалку по схеме ж/д состав – порт – судно.

Для щебня и бутового камня на территории порта подготовлены отдельные бетонные площадки. Предприятие задействует в производственном процессе два портальных крана, которые могут быть оборудованы различными грузозахватными приспособлениями – для перевалки груза по данному контракту применяются двухчелюстные и четырехлепестковые грейферы.

Всего в адрес заказчика будет отправлено 14 судовых партий груза, время хода к месту назначения составляет от 4 до 5 часов. Нерудные материалы доставляют по реке Кама в район села Яромаска Сарапульского района Удмуртской Республики. Там они используются для выполнения работ по фиксации (балластировке) подводного участка магистрального газопровода «Ямбург – Елец 1».

«В этом году наблюдается подъем интереса к перевозке грузов водным транспортом со стороны промышленников. Порт Камбарка отличается выгодным расположением и близостью к железнодорожной станции, у нас есть выход ко всем крупнейшим рекам центральной России и далее к шести морям. Сегодня мы готовимся подписать еще несколько соглашений. За счет новых заказов планируем нарастить загрузку производственных мощностей в ближайшие месяцы», – сообщил управляющий директор ООО «Порт Камбарка» Дмитрий Мурзаев.

Справочная информация:

Магистральный газопровод Ямбург – Елец состоит из двух ниток длиной по 3146 км. Диаметр труб – 1420 мм, давление газа – 75 атм. Введен в эксплуатацию в 1986-1987 годах.

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