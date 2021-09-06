«Ижсталь» подтвердила эффективность системы менеджмента качества

Завод «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») прошел ресертификационный аудит системы менеджмента качества и получил заключение о соответствии системы требованиям международного стандарта ISO 9001:2015.

Аудит провели специалисты компании Tuv Nord Group (Тув Норд Груп) – мирового лидера в области международной экспертизы и сертификации в промышленной отрасли. Они посетили электросталеплавильный и прокатный цеха, цех калиброванного проката, проверили бизнес-процессы: закупка, управление персоналом, сбыт продукции, разработка технологических процессов, планирование и производство продукции, техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений, производственную среду, провели собеседования со специалистами завода.

Эксперты отметили непрерывное совершенствование системы менеджмента качества и ее соответствие требованиям международного стандарта. Оформили заключение о выдаче заводу нового сертификата соответствия сроком на три года.

«Наличие сертификата соответствия ISO 9001:2015 повышает доверие отечественных и зарубежных заказчиков к качеству производимой продукции и расширяет конкурентоспособность завода», – отметил директор департамента технического развития ПАО «Ижсталь» Алексей Шакирьянов.

Информация от партнера