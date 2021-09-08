Расскажите о своем опыте посещения «ленинки» и выиграйте билеты на поэтический вечер

Библиотеку закрыли для посещения в 2011 году Фото: Сергей ГРАЧЕВ

16 сентября, после десятилетнего перерыва, открывается Национальная библиотека Удмуртской Республики. Напомним, легендарную «ленинку» закрыли для читателей в 2011 году.

Кто-то из ижевчан встретил в библиотеке любовь или дело всей жизни, а кто-то – штудировал ученые труды, готовясь к экзаменам. В честь открытия «ленинки» портал IZHLIFE (18+) совместно с «Комсомолкой» и радио «Адам» (104.5 FM, 12+) запускает конкурс ваших историй о библиотеке.

Вспомните, какие моменты связывают вас с Национальной библиотекой, и пришлите свою историю в редакцию «Комсомолки» до 13 сентября с пометкой «ленинка». Авторы самых подробных и интересных историй получат билеты на поэтический вечер Татьяны Равиловой #РавиПишет, который состоится 16 сентября, в 19:00 в читальном зале Национальной библиотеки Удмуртии.

Отправляйте истории:

– В сообщения группы

– На почту red@mgcentr.ru

ВАЖНО! В письме должны быть указаны имя автора истории и контактный номер. Каждая из ваших историй будет опубликована на портале IZHLIFE. Итоги подведем 15.09.21.

Подробные условия – читайте по ссылке.