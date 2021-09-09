Где в Ижевске пройти техобслуживание автомобилей Mitsubishi и получить моторное масло в подарок?

Фото: Mitsubishi

Официальным дилером автомобилей японской компании Mitsubishi (Митсубиси) в Ижевске с 2008 года является компания «Гарант-Моторс», которая регулярно разрабатывает актуальные для автовладельцев акции.

Сейчас для владельцев машин с пробегом действуют специальная сервисная программа, позволяющая существенно снизить временные и финансовые затраты. Выгодная акция действует до 30 сентября.

Купив подержанный автомобиль Mitsubishi, его владелец может в течение 30 дней с момента регистрации транспортного средства обратиться в салон компании «Гарант-Моторс», чтобы пройти очередной технический осмотр (ТО).

Став частью большой и дружной семьи Mitsubishi, обладатель японского авто получает сразу два отличных бонуса. Во-первых, вам бесплатно предоставят высококачественное моторное масло MITSUOIL (Митсуоил), разработчики которого учли все потребности постгарантийных автомобилей. Узнать подробности можно на сайте.

Во-вторых, счастливый обладатель автомашины Mitsubishi получит в подарок карту круглосуточной помощи на дороге MAP. Эта карта позволяет оперативно получить помощь в случае возникновения проблем на дороге.

Если вам понадобиться помощь в случае ДТП, проблем с некачественным топливом, неожиданной поломке или акта вандализма, нужно просто позвонить по телефону указанному на наклейке MAP или оборотной стороне карты. Помощь специалистов вам гарантирована. Подробнее об этом на сайте.

Узнать подробности спецпредложения и грамотную консультацию, а еще записаться на тест-драйв можно:

Телефон: (3412) 20-96-36

Адрес: Ижевск, К. Маркса, 55а

Сайт: garant-mitsubishi.ru

«ВКонтакте»: vk.com/mitsubishi18

«Инстаграм»: instagram.com/garantmitsubishi

Реклама. ООО «ММС Рус». *Программа действует с 15.07.2021 по 31.12.21. Программой могут воспользоваться только вторые и последующие владельцы автомобилей Mitsubishi, обратившиеся в официальный дилерский центр Mitsubishi Motors не позднее 30 дней с момента регистрации приобретённого т/с в органах ГИБДД РФ, только при прохождении полного регламентного ТО автомобиля (согласно пробега или возраста автомобиля) и приобретении запасных частей и расходных материалов в официальном дилерском центре Mitsubishi Motors. В рамках программы предоставляются бесплатно: 1) заливочный объем моторного масла MITSUOIL 0W-30 ACEA C2 или MITSUOIL 5W-40 API SN/CF и 2) карта программы помощи на дорогах MAP (c перечнем оказываемых услуг и территорией действия программы помощи на дорогах Вы можете ознакомиться по телефону 8 (800) 200 05 25 или на сайте https://www.mitsubishi-motors.ru/for-mitsubishi-owners/map_prolongation). Со списком дилерских центров Mitsubishi Motors, участвующих в программе, вы можете ознакомиться на сайте https://www.mitsubishi-motors.ru/2021-welcomeback/.*Митсубиши Моторс.