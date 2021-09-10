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Общество10 сентября 2021 5:25

Переменная облачность и небольшой дождь ожидается 10 сентября в Ижевске

Традиционный прогноз погоды
Лада Иванова
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будет облачно, но есть вероятность дождей

будет облачно, но есть вероятность дождей

Фото: Архив «КП» в Ижевске

Вот и подходит к концу рабочая неделя. Сегодня пятница, 10 сентября, ожидается переменная облачность и небольшой дождь ночью. Температура воздуха не поднимется выше +14. Ветер северо-западный, с порывами до 13 м/с.

Кстати, долгота дня составит 13 часов 12 минут. Луна растущая, 15%, а полнолуние через 11 дней, 21 сентября.

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