Переменная облачность и небольшой дождь ожидается 10 сентября в Ижевске

будет облачно, но есть вероятность дождей Фото: Архив «КП» в Ижевске

Вот и подходит к концу рабочая неделя. Сегодня пятница, 10 сентября, ожидается переменная облачность и небольшой дождь ночью. Температура воздуха не поднимется выше +14. Ветер северо-западный, с порывами до 13 м/с.

Кстати, долгота дня составит 13 часов 12 минут. Луна растущая, 15%, а полнолуние через 11 дней, 21 сентября.

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