С начала года в Удмуртии снизилось количество преступлений

Однако нарушения правил дорожного движения увеличилось Фото: Архив «КП» в Ижевске

С начала текущего года В Удмуртии снизилось количество зарегистрированных преступлений на 3,9% (с 19136 до 18381). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры регмона.

Заметнее всего число зарегистрированных преступлений зафиксировано в Ленинском (на 12,4%), Индустриальном (на 12,8%) районах Ижевска. Также в Балезинском (на 19,3%), Вавожском – на 21,8%, Красногорском – на 20%, Шарканском – на 17,1% районах республики.

Также сократилось количество убийств на 17,5% (с 63 до 52), угон транспорта – на 7,7% (со 130 до 120), грабежей – на 29,1% (с 437 до 310), вымогательств – на 8,4% (с 95 до 87), мошенничеств – на 20,8% (с 3377 до 2675), хулиганств – на 57,6% (с 92 до 39).

Однако увеличилось количество ПДД повлекших по неосторожности смерть человека на 11,1% (с 36 до 40), краж имущества – на 2% (с 7025 до 7164), разбойных нападений – на 10,6% (с 47 до 52).

В результате активизации деятельности правоохранительных органов отмечается рост количества выявленных преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств на 3,6% (с 1811 до 1876), в том числе с целью их сбыта – на 3,1% (с 1246 до 1285).Число тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось на 7,4% (с 5317 до 5709), из них особо тяжких - на 5,2% (с 942 до 991).

Раскрываемость преступлений увеличилась и составила 53,8% (8 месяцев 2020 года – 51,2%). Раскрываемость убийств составила 100%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – 100%, в том числе со смертельным исходом - 100%, изнасилований – 100%, разбойных нападений – 100%, грабежей – 87,3%.

Сократилось количество преступлений, совершенных в общественных местах на 5,4% (с 5517 до 5219), на улице - на 10,9% (с 2842 до 2533), в состоянии опьянения – на 4,7% (с 4077 до 3886), несовершеннолетними – на 6,3% (с 367 до 344).

Отмечается увеличение на 5,3% количества преступлений, совершенных на бытовой почве (с 1187 до 1250).

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