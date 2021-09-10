Жительницу Можги осудили за оскорбление и применение насилия в отношении сотрудника полиции

Подсудимая нанесла удар ногой в спину и оскорбила сотрудника полиции Фото: Архив «КП» в Ижевске

Жительницу Можги признали виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении своих должностных обязанностей). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Подсудимая распивала алкоголь на лестнице в подъезде дома, находясь в компании своей сестры и мужчины. Жители дома вызвали полицию.

Подсудимая ударила одного из прибывших сотрудников полиции ногой по спине и оскорбила его.

Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей.

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