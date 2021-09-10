Жители Удмуртии получат в подарок детские смарт-часы

Фото: Tele2

Tele2 информирует об акции в федеральной сети «Эльдорадо» в Ижевске. При подключении к Tele2 в сети магазинов электроники покупатели получат в подарок детские умные часы Geozon. Они оснащены гибридной системой трекеров для точного определения местонахождения ребенка, имеют кнопку для экстренной связи и отличаются прочным корпусом. Акция продлится до 20 сентября.

В начале учебного года при подключении к Tele2 в сети магазинов электроники «Эльдорадо» жителей Удмуртии ждет подарок – современные и надежные смарт-часы Geozon. Родители ребенка, который будет носить умные часы, смогут получать информацию о его местоположении. Детские умные часы Geozon используют гибридную систему позиционирования. Они снабжены трекерами GPS, LBS и Wi-Fi, такое решение позволяет определять местонахождение ребенка с точностью до нескольких метров даже в здании.

Чтобы воспользоваться всеми функциями часов, родителям следует установить на свой смартфон мобильное приложение Geozon Guard. Оно позволяет задавать безопасные геозоны для перемещения ребенка – например, путь от дома до школы или ближайшего магазина. Родители смогут позвонить ребенку, обмениваться с ним голосовыми сообщениями и использовать встроенную камеру для визуального контроля ситуации. Среди других полезных функций часов: шагомер для оценки уровня физических нагрузок детей за день, управление голосом, громкая связь. При возникновении опасной ситуации ребенок может мгновенно подать сигнал тревоги, нажав кнопку SOS.

Умные часы Geozon – удобные и надежные. Они подойдут для активных детей, проводящих много времени на свежем воздухе. Прочный и герметичный корпус защищает их от ударов, пыли и брызг воды. Яркий сенсорный дисплей с диагональю 1,22 дюйма и разрешением 240 x 240 пикселей обеспечит ребенку четкое изображение даже в солнечную погоду. Удобный ремень можно легко регулировать на руку детей разного возраста. В обычном режиме часы работают без подзарядки до трех суток.

Если прежде умные часы были аксессуаром в основном технологически продвинутых людей, то сегодня пользователи считают их практически незаменимым устройством. Смарт-часы все чаще родители приобретают для детей как альтернативу или дополнение к смартфону. По данным Tele2, по итогам второго квартала 2021 года продажи детских часов выросли почти в три раза, на 170 %.

Чтобы получить в подарок умные часы Geozon G-W16, покупателям нужно приобрести в магазине «Эльдорадо» сим-карту Tele2 со специальным тарифом «Интернет для вещей» с обслуживанием на год.

Акция проводится в магазинах «Эльдорадо» в Ижевске по адресам: ул. Удмуртская, 304а, ТОЦ «Аврора-парк»; ул. Автозаводская, 2а, ТЦ «Италмас», в период с 10.08.21 по 20.09.2021. Подробнее – на сайте eldorado.ru.

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