Гороскоп на 13 сентября для ижевчан: Рыб ожидают сюрпризы, а Водолеи займутся творчеством

Как разные знаки зодиака встретят начало рабочей недели? Фото: pixabay.com
ОВЕН
День будет благоприятен для новых начинаний. Главное не забывать, что сначала нужно думать, а потом делать – не пренебрегайте планированием.
ТЕЛЕЦ
Сегодня в вас будут очень нуждаться ваши близкие. Даже если понедельник будет днем тяжелым, найдите для них хотя бы минуточку: выслушайте, не пожалейте ласкового слова в ответ.
БЛИЗНЕЦЫ
Сегодняшний день благоприятен для интеллектуального труда и решения финансовых вопросов. Ожидаются трудности, но вы с ним и справитесь.
РАК
Сегодня, к сожалению, будет сложно избежать конфликтов. То ли вы слишком требовательны к окружающим, то ли окружающие слишком расслабились.
ЛЕВ
Львы сегодня никуда не будут торопиться и при этом все успеют. Вывести их из себя может только кто-то, кто полезет с бестолковыми советами.
ДЕВА
Сегодня вы – сама пунктуальность и само здравомыслие. Приготовьтесь щедро раздавать советы и рекомендации, люди сами к вам за ними придут.
ВЕСЫ
Сегодня следует проявлять максимальную осмотрительность и осторожность. Лучше не принимать серьезных решений и следить за своими словами.
СКОРПИОН
Постарайтесь сегодня избегать переутомления. Откажитесь от тяжелого физического труда и сосредоточьтесь на общении.
СТРЕЛЕЦ
Проявите сегодня скромность. Старайтесь говорить меньше, а слушать больше. Сегодня у вас есть возможность узнать, что о вас думают окружающие.
КОЗЕРОГ
Сегодня вы целый день будете решать чужие проблемы. Не стоит досадовать, что времени на решение своих не хватает – вам обязательно поможет кто-то, кому до этого помогли вы.
ВОДОЛЕЙ
Творческая энергия сегодня в вас прямо-таки бурлит. Вы готовы импровизировать, вдохновляться и вдохновлять других. Возможно, сегодня удастся решить задачу, которая не решалась годами.
РЫБЫ
Сегодняшний день будет удивлять вас и преподносить сюрпризы – по большей части приятные. Лучше расслабиться и плыть по течению.