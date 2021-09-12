Гороскоп на 13 сентября для ижевчан: Рыб ожидают сюрпризы, а Водолеи займутся творчеством

Как разные знаки зодиака встретят начало рабочей недели? Фото: pixabay.com

ОВЕН

День будет благоприятен для новых начинаний. Главное не забывать, что сначала нужно думать, а потом делать – не пренебрегайте планированием.

ТЕЛЕЦ

Сегодня в вас будут очень нуждаться ваши близкие. Даже если понедельник будет днем тяжелым, найдите для них хотя бы минуточку: выслушайте, не пожалейте ласкового слова в ответ.

БЛИЗНЕЦЫ

Сегодняшний день благоприятен для интеллектуального труда и решения финансовых вопросов. Ожидаются трудности, но вы с ним и справитесь.

РАК

Сегодня, к сожалению, будет сложно избежать конфликтов. То ли вы слишком требовательны к окружающим, то ли окружающие слишком расслабились.

ЛЕВ

Львы сегодня никуда не будут торопиться и при этом все успеют. Вывести их из себя может только кто-то, кто полезет с бестолковыми советами.

ДЕВА

Сегодня вы – сама пунктуальность и само здравомыслие. Приготовьтесь щедро раздавать советы и рекомендации, люди сами к вам за ними придут.

ВЕСЫ

Сегодня следует проявлять максимальную осмотрительность и осторожность. Лучше не принимать серьезных решений и следить за своими словами.

СКОРПИОН

Постарайтесь сегодня избегать переутомления. Откажитесь от тяжелого физического труда и сосредоточьтесь на общении.

СТРЕЛЕЦ

Проявите сегодня скромность. Старайтесь говорить меньше, а слушать больше. Сегодня у вас есть возможность узнать, что о вас думают окружающие.

КОЗЕРОГ

Сегодня вы целый день будете решать чужие проблемы. Не стоит досадовать, что времени на решение своих не хватает – вам обязательно поможет кто-то, кому до этого помогли вы.

ВОДОЛЕЙ

Творческая энергия сегодня в вас прямо-таки бурлит. Вы готовы импровизировать, вдохновляться и вдохновлять других. Возможно, сегодня удастся решить задачу, которая не решалась годами.

РЫБЫ

Сегодняшний день будет удивлять вас и преподносить сюрпризы – по большей части приятные. Лучше расслабиться и плыть по течению.