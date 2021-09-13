В Удмуртии стартовал новый набор в «Школу фермера»

Фото: «Россельхозбанк»

В Ижевской государственной сельскохозяйственной академии начался прием заявок на конкурсный отбор участников нового потока бесплатного образовательного проекта «Школа фермера», инициированного Россельхозбанком в поддержку отечественного предпринимательства. Организаторы ждут инициативных, активных и амбициозных фермеров, которые верят в успех своего дела, видят в нем перспективу и потому хотят получить более глубокие прикладные знания, чтобы реализовать свои начинания с большей эффективностью. Заявки принимаются по 8 октября, а обучение стартует 20 октября.

Удмуртия присоединилась к проекту в начале этого года, объявленного в республике Годом села. Первый выпуск слушателей состоялся в апреле, и сегодня они уже на практике реализуют полученные знания. Весной до финала успешно дошли все 27 первых слушателей «Школы фермера» в Удмуртии. В первом потоке обучение шло по двум направлениям – «Ремесленное сыроделие» и «Мясное скотоводство». В программу нового потока вошло и сити-фермерство, которое в республике находится на начальном этапе развития, и ремесленное сыроделие, актуальное в силу молочной специфики АПК региона.

«В последние годы мы видим, что фермерство – это одно из наиболее динамично развивающихся направлений агропромышленного комплекса Удмуртии. Благодаря новой плеяде фермеров в республике впервые зародилось сити-фермерство, специализированное мясное скотоводство, крафтовое сыроделие. Наши современные фермеры – это прежде всего высокообразованные предприниматели, привыкшие полагаться на точный расчет, и при этом постоянно стремящиеся к самообразованию, изучению современных технологических, финансовых и маркетинговых инструментов. Более того, именно они, непосредственно работающие на земле, становятся важным фактором устойчивого социального развития сельских территорий. Для нас фермерство – ключевой аспект развития села. Поэтому опыт участия во всероссийском проекте «Школа фермера» для нас, безусловно, бесценен. Это очень нужная и важная мера поддержки фермерских хозяйств. И мы благодарим инициаторов проекта – Министерство сельского хозяйства России и Россельхозбанк – за предоставленную нашим фермерам возможность развиваться», – отмечает заместитель председателя правительства УР – министр сельского хозяйства и продовольствия УР Ольга Абрамова.

Цель «Школы фермера» – помочь всем желающим научиться вести рентабельный агробизнес. Учебные дисциплины, вошедшие в программу, будут полезны как начинающим фермерам, так и тем, кто уже ведет свое дело, но видит потребность в повышении квалификации. Обучение пройдет на базе Ижевской ГСХА с привлечением внешних экспертов, в том числе в онлайн-формате через электронную площадку Россельхозбанка «Свое Фермерство». Практические занятия будут организованы совместно с фермерскими хозяйствами и сельхозпредприятиями республики. Все расходы на обучение берет на себя Россельхозбанк.

«Банк включился в этот проект, ориентируясь на то, чтобы оказать максимальную поддержку малому бизнесу и начинающим предпринимателям. Результаты предыдущего потока показали, что проект получился успешным. Все его участники дали положительные отзывы и особо отметили, что на каждом занятии узнавали что-то новое для себя и полезное для своего бизнеса. Поэтому было принято решение о новом наборе в «Школу фермера», – рассказывает директор Удмуртского регионального филиала Россельхозбанка Александр Чураков.

Состав участников нового потока «Школы фермера» определит конкурсная комиссия, сформированная из представителей Минсельхоза Удмуртии, ИжГСХА и Удмуртского филиала Россельхозбанка. По результатам конкурсного отбора будет сформирована группа из 25 человек. Обучение по 256-часовой программе завершится до конца года.

«В течение двух месяцев слушатели «Школы фермера» пройдут теоретический и практический курсы профессиональной переподготовки по направлениям «сити-фермерство» (профиль «овощеводство») и «ремесленное сыроделие». Выпускники, успешно защитившие свои бизнес-проекты, получат дипломы государственного образца, а также возможность претендовать на грантовую поддержку своих предпринимательских инициатив», – отмечает ректор Ижевской государственной сельскохозяйственной академии Андрей Брацихин.

В конкурсном отборе могут принять участие:

- крестьянские (фермерские) хозяйства или индивидуальные предприниматели, основным видом деятельности которых является производство и (или) переработка сельскохозяйственной продукции, зарегистрированные на сельской территории или на территории сельской агломерации Удмуртской Республики, при наличии среднего профессионального и (или) высшего образования;

- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование;

- лица, ведущие личное подсобное хозяйство.

Желающим стать участниками проекта необходимо в срок до 8 октября 2021 года подготовить эссе, презентацию и (или) видеоролик с рассказом о своем профессиональном опыте и кратким описанием планируемого проекта в области аграрного производства и направить вместе с заполненной заявкой на электронную почту: shkola-fermer21@izhgsha.ru.

Требования к оформлению материалов размещены на сайте Ижевской государственной сельскохозяйственной академии izhgsha.ru.

Список участников, прошедших конкурсный отбор для участия в проекте «Школа фермера», будет размещен на сайте izhgsha.ru.

По всем возникающим вопросам звоните по телефону 8 (3412) 59-39-13.

Фото: «Россельхозбанк»

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