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Общество14 сентября 2021 9:24

В Управлении благоустройства и службе дорожного хозяйства Ижевска сменилось руководство

На новые должности заступили Сергей Губарев и Марат Чемалтынов
Дмитрий Коренев
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Здание администрации Ижевска. Фото: Алена Селезнева

Здание администрации Ижевска. Фото: Алена Селезнева

Новым руководителем СБиДХ Ижевска (Службы благоустройства и дорожного хозяйства) стал Марат Чемылтынов, ранее занимавший пост главного инженера службы. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия» со ссылкой на администрацию города.

«Возглавлявший до этого СБиДХ Сергей Губарев занял пост руководителя управления благоустройства и охраны окружающей среды администрации Ижевска. Полгода назад стало известно о том, что Станислав Шестаков покинул эту должность.», - пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что Шестаков руководил управлением с 2020 года.