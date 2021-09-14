В Управлении благоустройства и службе дорожного хозяйства Ижевска сменилось руководство

Здание администрации Ижевска. Фото: Алена Селезнева

Новым руководителем СБиДХ Ижевска (Службы благоустройства и дорожного хозяйства) стал Марат Чемылтынов, ранее занимавший пост главного инженера службы. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия» со ссылкой на администрацию города.

«Возглавлявший до этого СБиДХ Сергей Губарев занял пост руководителя управления благоустройства и охраны окружающей среды администрации Ижевска. Полгода назад стало известно о том, что Станислав Шестаков покинул эту должность.», - пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что Шестаков руководил управлением с 2020 года.