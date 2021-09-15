Сотрудники «Удмуртнефти» поддержали всероссийскую акцию «Сохраним лес»

Фото: «Удмуртнефть»

Акция проходит по всей стране третий год. За это время высажено более 80 млн молодых деревьев. В рамках акции с сентября по октябрь в Удмуртии планируется высадить более 200 тыс. деревьев на площади 50 гектаров.

В Завьяловском районе руководство и сотрудники «Удмуртнефти» совместно с волонтерами и представителями 15 организаций республики высадили более 10тыс. молодых елей на площади 2,6 га.Так «Удмуртнефть» вносит свой вклад в поддержание экологии региона. Предприятие традиционно поддерживает республиканские инициативы, участвует в акциях по посадке деревьев и зарыблении водоемов.Наряду с этим компания реализует мероприятия по снижению техногенной нагрузки на окружающую среду. В целом по итогам 2020 года «Удмуртнефть»на эти цели инвестировала свыше 1,4 млрд рублей, в том числе на природоохранные и природовосстановительные мероприятия.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений – неотъемлемая часть корпоративной культуры НК «Роснефть».За последние три года компания и ее дочерние общества высадили более 3,5 млн различных деревьев.

Информация от партнера.