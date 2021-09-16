Вышла в свет дорожная карта в светлое будущее

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Ни для кого не секрет, что современная цивилизация ускоренными темпами движется к глобальному кризису, за которым не видно будущего. При этом поиск выхода на основе прошлого опыта не сулит ничего хорошего. В такой ситуации человечеству остается только ждать помощи Небес. И такая помощь пришла в виде знаний, представленных в книге «Доктрина Создателя». Изложенная в ней информация во многом переворачивает привычное видение мира. Доктрина Создателя – это новый взгляд на смысл жизни и структуру Мироздания, это дорожная карта, показывающая, какое прекрасное будущее ждет человечество.

«Доктрина Создателя, или Духовный Интернационал человечества, или Что ждет цивилизацию завтра» – под таким названием в сжатой форме представлена информация от Высшего Космического Разума доктором технических наук, профессором, академиком АТН РФ, РАЕН и президентом ОАЕГН Леонидом Ивановичем Масловым. Издание вышло в июне 2021 года и уже заинтересовало многих ищущих Истину людей.

В «Доктрине Создателя» предложена новая модель развития общества. На доступном для понимания языке показана взаимосвязь человека и Пространства. Раскрыта суть фрактального подобия, заложенного в структуре Мироздания от атома до Вселенной. Описаны правила – Каноны, по которым эволюционирует Космос и в соответствии с которыми должно развиваться человеческое общество.

В книге также обозначена особая роль России как Спасителя Мира, которому предстоит быть «поводырем» всего человечества, установить мир на планете и создать общество единых в духе людей – Духовный Интернационал.

Для молодежи будет особенно интересна последняя глава «Заповеди Новому поколению». Знания, передаваемые Создателем, принципиально меняют понимание того, кто есть человек. Создатель говорит: «Вы не биологические субстанции, а вы есть частицы Разума, включенные в единый процесс эволюции».

Информация, изложенная в Доктрине, дает совершенно новое видение мира, позволяя мыслящему человеку осознать свое великое Предназначение и свою важную роль в процессе развития Вселенной. Доктрина Создателя – это дорожная карта, указывающая неизбежность возвращения на путь эволюционного развития, отказ от которого приведет к исчезновению человечества. Но хороший шанс на спасение у нас пока есть!

Книга, выпущенная в июне 2021 года тиражом в 5000 экземпляров, быстро разошлась по читателям. В настоящее время вышел второй тираж книги.

Заказать книгу можно в интернет-магазине.

Для обсуждения книги приглашаем на информационно-дискуссионный портал: doktrina.info

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Региональное отделение Межрегионального общественного движения содействия духовному развитию «Исток Руси» в Удмуртской Республике

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