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Политика20 сентября 2021 15:32

Георгий Щербак освобожден от должности министра здравоохранения Удмуртии

Соответствующий приказ подписал глава республики Александр Бречалов
Дмитрий Коренев
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Георгий Щербак. Фото: Сергей Грачев

Георгий Щербак. Фото: Сергей Грачев

Министр здравоохранения Удмуртии, занимавший этот пост больше года, отправлен в отставку. Соответствующий указ подписал глава региона Александр Бречалов.

«Глава Удмуртии подписал указ об освобождении от должности министра здравоохранения Щербака Георгия Олеговича с 20 сентября 2021 года в связи с переходом на новую работу», - сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

С сегодняшнего дня и.о. главы министерства является Сергей Стрижнев. Ранее он занимал пост заместителя министра здравоохранения.