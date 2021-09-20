Георгий Щербак освобожден от должности министра здравоохранения Удмуртии

Георгий Щербак. Фото: Сергей Грачев

Министр здравоохранения Удмуртии, занимавший этот пост больше года, отправлен в отставку. Соответствующий указ подписал глава региона Александр Бречалов.

«Глава Удмуртии подписал указ об освобождении от должности министра здравоохранения Щербака Георгия Олеговича с 20 сентября 2021 года в связи с переходом на новую работу», - сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

С сегодняшнего дня и.о. главы министерства является Сергей Стрижнев. Ранее он занимал пост заместителя министра здравоохранения.