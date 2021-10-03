Гороскоп на 4 октября для ижевчан: Раки справятся с трудностями, а Водолеи — решат проблемы на личном фронте

Гороскоп на 4 октября. Фото: Pexels

ОВЕН

Возможно, вы причиняете окружающим боль. Подумайте, что вы делаете не так, и поговорите с близкими обо всех проблемах в отношениях.

ТЕЛЕЦ

Тельцам сегодня стоит заняться рутиной: разберите документы, пройдите бюрократические процедуры, на которые раньше не хватало времени.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам сегодня стоит сходить к врачу: возможно, вы не заметили серьезное заболевание.

РАК

У вас сейчас трудный период, но вы успешно со всем справитесь. После тяжелой работы вы испытаете прилив счастья. Главное — не отталкивайте близких, которые хотят вам помочь.

ЛЕВ

Львам стоит заняться спортом: сходите на пробежку или запишитесь в бассейн. Ваш организм скажет вам за это спасибо.

ДЕВА

Сделайте сегодня уборку дома: это поможет еще и навести порядок в вашей голове.

ВЕСЫ

Отличный день, чтобы устроить спонтанную вечеринку и прокутить все свои деньги. О средствах не беспокойтесь: они придут так же легко, как и ушли.

СКОРПИОН

У скорпионов благоприятный день, чтобы посвятить его ремонту.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам стоит сегодня отдохнуть: почитайте книгу, поваляйтесь на диване, проведите вечер за ериалами. Ради этого даже можно взять отгул. И не надо корить себя за лишний день отдыха!

КОЗЕРОГ

Козерогов ждут небольшие неприятности на работе. Будьте морально готовы, что сложности пока не отступают.

ВОДОЛЕЙ

У вас накопилось много проблем на личном фронте. Сегодня благоприятный день, чтобы заняться решением этих вопросов. Любой выбор будет вернум — просто будьте смелее.

РЫБЫ

У вас сегодня будет настоящий прилив вдохновения, чтобы творить. Приготовьте необычное блюдо или займитесь рукоделием.