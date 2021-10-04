Жителей Ижевска приглашают в бесплатную Школу риелторов

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Федеральное агентство недвижимости «Этажи» приглашает жителей Ижевска на бесплатный обучающий курс «Школа риелтора».

«Есть не так много сфер, в которых можно зарабатывать, самостоятельно планировать свой день и получать удовольствие от работы. Недвижимость – одна из них! Курс «Школа риелтора» – первый шаг в этот интересный и высокоприбыльный бизнес», – комментирует директор ижевского филиала АН «Этажи» Наталия Лемец.

Обучение рассчитано на 3 дня. Перед слушателями выступят различные эксперты из сферы недвижимости: учредитель филиала, руководитель, менеджеры и успешные специалисты отдела продаж, ипотечный брокер, юрист, специалист по работе с застройщиками. В программе курса слушатели познакомятся с профессией, узнают стандарты работы, научатся работать с возражениями клиентов, а также изучат много узкоспециальных тонкостей бизнеса.

«Средняя заработная плата в Ижевске в сфере недвижимости составляет 46,9 тысячи рублей, при том что в среднем ижевчане получают 33 тысячи рублей. Рынок недвижимости всегда был прибыльной сферой и для работы, и для инвестиций. Многие задумываются о начале карьеры на этом поприще, но боятся. Боятся, что не справятся с огромным объемом новой информации, что не смогут правильно организовать свое рабочее время в режиме многозадачности, что первые успехи и заработок придут не сразу. Обо всем этом можно будет узнать из первых уст лучших сотрудников огромной и высокопрофессиональной команды. Конкретные шаги, цифры, сроки», – отмечает Наталия Лемец.

По итогам курса все участники получат сертификат о прохождении обучения и памятные подарки.

Мероприятие будет проходить с 6 октября в ТОЦ «Алые Паруса» (ул. Кирова, 142).

Узнать подробности и записаться на курс можно здесь: izh-etagi.ru/school_izhevsk

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