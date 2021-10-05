Аварийные деревья начали убирать вдоль дорог в Ижевске

Стоимость всего контракта по содержанию зеленых насаждений составила 18,4 млн рублей Фото: Архив «КП» в Ижевске

Аварийные деревья вдоль автомобильных дорог начали убирать в Ижевске. Об этом сообщает на своем сайте пресс-служба администрации города.

Работы проводятся в рамках муниципального контракта по содержанию зеленых насаждений, включая уход за газонами и деревьями.

Сейчас определены около 30 аварийных деревьев, которые необходимо убрать. Их выбрали исходя из обследований зеленых насаждений, обращений граждан и надзорных органов.

Деревья уберут на участках улиц Азина (рядом с Администрацией Ленинского района), Азина, 105, Азина, 206, Локомотивная, 12, Леваневского, 100а, Пойма (в мкрн Бригада Самолет), Базисная, Коммунаров, 196, Труда, 90т, Маслюкова, 22а, Маслюкова, 24а, Дзержинского, 7, Воткинское шоссе, 16в, Совхозная, 34, Кирова, 109, 40 лет ВЛКСМ, К. Маркса, 310, на перекрестке улиц К. Маркса и Шумайлова.

Уже 20 октября начнут санитарную формовочную обрезку деревьев. Если в процессе обрезки будут выявлены аварийные зеленые насаждения, их также уберут.