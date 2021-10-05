За хищение 13 компьютеров в Ижевске осудят сотрудника вуза

Сумма поставок составила почти 1 млн рублей Фото: pixabay.com

В Ижевске обвиняют сотрудника государственного технического университета в совершении мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в 2021 году 34-летний мужчина, работавший в управлении централизованного материально-технического обеспечения вуза, договорился с индивидуальным предпринимателем и коммерческой фирмой о поставке в университет компьютеров. В дальнейшем он обещал оформить договора купли-продажи и оплатить их за счет средств вуза. Однако, ничего из выше сказанного он не собирался делать.

Общая сумма 13 компьютеров, которые были поставлены в ИжГТУ, составила 972 014,52 рублей. Злоумышленник похитил эти деньги и распорядился по своему усмотрению.

Дело рассмотрит Октябрьский районный суд. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.