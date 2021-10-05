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Происшествия5 октября 2021 8:02

За хищение 13 компьютеров в Ижевске осудят сотрудника вуза

Мужчине грозит лишение свободы до 6 лет
Лада Иванова
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Сумма поставок составила почти 1 млн рублей

Сумма поставок составила почти 1 млн рублей

Фото: pixabay.com

В Ижевске обвиняют сотрудника государственного технического университета в совершении мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в 2021 году 34-летний мужчина, работавший в управлении централизованного материально-технического обеспечения вуза, договорился с индивидуальным предпринимателем и коммерческой фирмой о поставке в университет компьютеров. В дальнейшем он обещал оформить договора купли-продажи и оплатить их за счет средств вуза. Однако, ничего из выше сказанного он не собирался делать.

Общая сумма 13 компьютеров, которые были поставлены в ИжГТУ, составила 972 014,52 рублей. Злоумышленник похитил эти деньги и распорядился по своему усмотрению.

Дело рассмотрит Октябрьский районный суд. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.