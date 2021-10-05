«Ижсталь» расширяет сотрудничество с предприятиями автопрома

Завод «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») освоил производство новых видов продукции для автомобилестроителей.

В этом году освоено производство 10 новых марок стали по заказам таких крупных предприятий автомобильной и авиационной промышленности, как «Группа ГАЗ» и ОДК «Сатурн». Среди новинок – нержавеющие, инструментальные, конструкционные углеродистые и легированные марки.

Для Ульяновского автомобильного завода освоена технология производства калиброванного проката со специфичными требованиями к микроструктуре и твердости металлопродукции, которая применяется при изготовлении крепежа почти любых элементов автомобилей. После апробации опытной партии УАЗ уже разместил новые заказы на такой прокат.

Помимо калиброванного проката, завод поставляет автомобилестроителям горячекатаный прокат и прокат с обточенной поверхностью, из которых производят трансмиссии, двигатели и элементы подвески.

Кроме ГАЗа и УАЗа, в списке традиционных потребителей ижсталевского металла – более двух десятков производителей автомобилей и комплектующих к ним. Среди них – ведущие предприятия автопрома: КамАЗ, МАЗ, МТЗ, «Урал», ЛиАЗ, «Автодизель».

«Предприятия автопрома – одни из ключевых заказчиков нашего металла. За 6 месяцев текущего года доля их потребления в общем объеме реализации завода составила почти 25%. Мы стремимся к удовлетворению потребностей автопроизводителей к качеству и ассортименту выпускаемой металлопродукции», – отметил директор управления коммерческой деятельностью ПАО «Ижсталь» Андриян Сорокин.

Информация от партнера