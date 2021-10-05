Экскурсовод из Ижевска снялся в клипе шведской рок-группы

Ян родился и вырос в Ижевске. Фото: Алена Яшина

Бывший ижевчанин Ян Ландау, который теперь живет и работает в Санкт-Петербурге, снялся в клипе шведской дэт-метал-группы Hypocrisy (англ. – «Лицемерие», «Притворство»). Об этом он сообщил в своих соцсетях.

«Когда топ-модель хочет немного повеселиться, то идет сниматься в клипе шведской рок-группы. Как видите, исполнял роль зомбака», – написал мужчина.

Сейчас он работает моделью в Санкт-Петербурге. Фото: Алена Яшина

Ян родился и вырос в Ижевске. У него два высших образования: в 2011 году закончил исторический факультет УдГУ, в 2015 году – институт социальных коммуникаций.

Фото: Алена Яшина

Долгое время работал экскурсоводом, преподавал в университете. У него есть звание «Лучший экскурсовод Удмуртии».

Долгое время Ян работал экскурсоводом, преподавал в университете. Фото: Алена Яшина

Недавно Ян переехал в Санкт-Петербург. Там он начал работать моделью и совсем недавно подписал контракт с международным модельным агентством Skymodels management.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Историк Ян Ландау: «С каждым годом Ижевский пруд мелеет, лет через 200 надо будет его спускать или чистить»