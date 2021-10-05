Компании Удмуртии смогут доверить важную информацию новому дата-центру

Фото: «Ростелеком-ЦОД»

Компания «Ростелеком-ЦОД» запускает в эксплуатацию новый центр обработки данных (ЦОД) NORD-6 (Норд-6). Объект общей площадью 3000 кв. м расположен в Москве по адресу Коровинское шоссе, 37. В двух машинных залах разместятся 207 стоек, общая мощность дата-центра составит 5 МВт. Главной особенностью проекта стала группа стоек с повышенной мощностью 20 кВт.

Новый дата-центр построен по стандарту Uptime Institute (Аптайм Инститьют) и соответствует уровню надежности Tier [1] III (Тайер). Бесперебойная деятельность дата-центра даже при проведении регламентных работ обеспечивается благодаря резервированию всех элементов инфраструктуры: энерго- и холодоснабжения, телекоммуникационных трасс, систем пожаротушения и мониторинга.

Клиенты дата-центра могут воспользоваться полным комплексом услуг, доступных на всех площадках геораспределенной сети ЦОД: размещение серверного оборудования (colocation [колокейшн]), телеком-услуги, облачная инфраструктура (IaaS [лааС]) и сервисы, резервное копирование, администрирование, информационная безопасность и многие другие.

«На столичном рынке наблюдается дефицит мощностей дата-центров, и мы стремимся удовлетворить растущий спрос со стороны клиентов. Помимо расширения площадки NORD, в ближайшее время мы планируем ввести в эксплуатацию первую очередь дата-центра уровня Tier IV общей проектной емкостью 2000 стоек», – сказал первый заместитель генерального директора «Ростелеком-ЦОД», генеральный директор DataLine (ДатаЛайн) Юрий Самойлов.

Новый дата-центр открылся в рамках проекта по развитию площадки NORD на Коровинском шоссе. Помимо нового ЦОД на объекте уже работают пять дата-центров общей емкостью 3764 стойки.

Эксплуатацию новой площадки обеспечивает команда Центра Технологий ЦОД, в которой сконцентрирован опыт и экспертиза специалистов по управлению дата-центров DataLine и «Ростелеком-ЦОД».

[1] Tier – показатель надежности центра обработки данных, разработанный сертификационной организацией Uptime Institute.

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