ПСБ повышает доход по пенсионным картам

ПСБ повышает процентную ставку, начисляемую на остаток средств на пенсионных картах клиентов.

Процентная ставка устанавливается в зависимости от объема средств, который клиент хранит на карте: для сумм от 3 до 100 тысяч рублей действует ставка 6 % годовых; для сумм свыше 100 тысяч рублей – 4 % годовых*.

По пенсионным картам ПСБ ставка начисляется за каждый день хранения средств на карте, доход на остаток можно получить на любую сумму свыше 3 тысяч рублей без ограничений.

«Среди наших клиентов есть люди старшего поколения, пенсионеры, в том числе силовых структур, и ветераны боевых действий, получающие выплаты на карты ПСБ. Мы стремимся сделать продукты и сервисы для них простыми, удобными и выгодными. Пенсионная карта ПСБ – это не только инструмент для повседневных расчетов, но и хорошая возможность получать дополнительный доход при хранении денежных средств на счете и оплате покупок картой», – отметил директор департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ Марат Муллагалиев.

Пенсионные карты ПСБ также позволяют получать повышенный кешбэк до 3 % в аптеках и на АЗС, а также пользоваться программами лояльности платежной системы «Мир», совершать переводы до 100 тысяч рублей в месяц по номеру телефона без комиссии, бесплатно снимать средства в банкоматах любых банков.

* Ставка начисления процентов на остаток по пенсионным картам с 04.10.2021: до 3000 рублей включительно – 0 %; от 3000,01 рубля до 100 000 рублей включительно – 6 %, от 100 000,01 рубля – 4 %. Проценты начисляются банком за каждый календарный месяц на фактический остаток средств на счете на начало каждого дня в течение такого месяца, за исключением дня и (или) дней, на начало которых остаток средств на счете не превышал размер соответствующего установленного для счета порогового значения остатка средств на счете. Проценты, начисленные за соответствующий календарный месяц, выплачиваются банком в последний календарный день текущего месяца. Ознакомиться с полной версией тарифов, условиями начисления кешбэк-баллов в рамках программы лояльности «Кешбэк» и условиями участия физических лиц в программе лояльности «Кешбэк», с тарифами на расчетно-кассовое обслуживание в рублях для физических лиц ПАО «Промсвязьбанк» вы можете на сайте банка: www.psbank.ru.

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