«Ростелеком» стал обладателем бизнес-премии в Удмуртии

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«Ростелеком» принял участие в республиканском конкурсе для предпринимателей «Твердые знаки». Организатором мероприятия выступило издание «Коммерсантъ-Удмуртия»(16+). Провайдер получил бизнес-премию в номинации «Лучший сервис в В2В-секторе», представив проект «Внедрение облачных технологий в медицинских учреждениях Удмуртии для повышения качества медобслуживания в условиях пандемии».

В прошлом году «Ростелеком» подключил 17 медучреждений республики к сервису «Виртуальная АТС». Провайдер разработал специальный алгоритм работы облачной телефонии, который помог уменьшить нагрузку на поликлиники и больницы.

Система распределяет входящие звонки между свободными медработниками. Из регистратуры вызовы можно перевести сразу на горячую линию по COVID-19 (Ковид-19) или на конкретного врача. Специалисты «Ростелекома» создали голосовое меню, при помощи которого граждане сразу могут узнать, как записаться на прием или что делать при обнаружении симптомов коронавирусной инфекции.

Готовые сценарии работы виртуальной телефонии помогают медучреждениям экономить время на прием и обработку обращений. Профильные ведомства автоматически получают детальную региональную статистику поступающих звонков.

Сергей Тульчинский, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Удмуртской Республике:

«Мы заявили на конкурс «Твердые знаки» систему облачной телефонии для поликлиник, поскольку это социально важный проект. В условиях роста заболеваемости медработники столкнулись с необходимостью отвечать на огромное количество однотипных обращений от граждан. Теперь все жители региона могут дозвониться до медучреждений и получить консультацию, а у врачей появится больше времени для лечения тяжелобольных пациентов».

Конкурс «Твердые знаки» проходил в Удмуртии с июля по октябрь. В нем приняли участие 46 компаний региона.

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