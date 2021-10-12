Жителей Удмуртии консультируют лучшие специалисты в мире

Фото: Tele2

Международная премия Top Ranking Performers Awards – это высшая отраслевая награда в индустрии контакт-центров. В 2021 году она собрала свыше 2000 участников из более чем 80 стран мира.

Жюри Top Ranking Performers Awards присудило Tele2 награды в восьми номинациях: за лучший клиентский опыт, программу обучения сотрудников для улучшения сервиса, эффективную организацию IT-поддержки контактных центров, профессиональное кадровое планирование, оперативный менеджмент и управление контактным центром. Специалист по реактивному удержанию абонентов Tele2 из Саранска Сергей Горбунов стал лучшим в обслуживании клиентов в мире. В самой престижной номинации «Лучший контактный центр» компания была отмечена серебряной наградой.

Tele2 завоевала высшую награду в категории «Лучшая организация клиентского опыта». Клиент может обратиться в компанию за сервисной поддержкой через любой удобный для него канал коммуникации: позвонить по телефону, задать вопрос в чате на сайте, в мобильном приложении или популярных мессенджерах. Он получает сервис высокого уровня по единым стандартам: клиентоориентированность, доступность, удобство и качество во всех каналах взаимодействия. На вопросы абонентов отвечают специалисты службы личной поддержки, которые работают не по скриптам, показывают самый высокий уровень эмпатии в отрасли и нацелены на решение проблемы клиента.

В номинации «Лучшая программа улучшения» (Best Improvement Award) эксперты присудили победу бизнес-школе Tele2 для подготовки управленческих кадров. Она включает систему вебинаров, практических заданий и институт наставников. Как правило, руководящие позиции в сфере клиентского сервиса в Tele2 занимают сотрудники, которые начинали свой путь в должности специалистов личной поддержки. Такой подход обеспечивает высокий уровень внутренней экспертизы и знание потребностей клиентов. Индекс роста сотрудников в 2020 году в департаменте дистанционного сервиса составил 95 %. Бизнес-школа готовит управленцев в короткий срок и с высокой эффективностью.

Жюри отметило специалистов Tele2 индивидуальными золотыми наградами: «Лучший руководитель контактного центра» (Лидия Величко); «IT-лидер» (Герман Коломиец); «Лучший операционный руководитель» (Евгения Хогоева); «Лучший специалист по обслуживанию клиентов» (Сергей Горбунов), «Лучший специалист по кадровому планированию» (Анастасия Яхтенфельд). Эксперты оценили эффективное планирование работы контактных центров. В компании действует автоматизированная система прогнозирования, которая учитывает часовые пояса и специфику регионов, помогает распределить ресурсы сотрудников. Благодаря грамотно составленному расписанию операторов, клиенты быстро получают квалифицированную помощь. Время ожидания ответа на линии в Tele2 составляет 46 секунд и является лучшим показателем в отрасли. Клиенты могут решать больше вопросов дистанционно без личного обращения в офис компании.

Елена Юрина, директор по дистанционному сервису Tele2:

«В этом году мы получили сразу восемь наград премии высокой категории: наши специалисты снова завоевали «Оскар» в сфере клиентского обслуживания. Главной для нас всегда была забота о клиенте – его интересы, потребности и ожидания. Специалисты службы личной поддержки стремятся решать вопрос абонента здесь и сейчас, обладают высоким уровнем эмпатии и искренне желают помочь. Жюри оценило не только клиентский сервис, программу обучения персонала, но и вклад наших профессионалов – самые яркие проекты, которые вывели сервис на новый уровень. Это доказывает, что мы по-прежнему задаем тренды в сфере абонентского обслуживания и остаемся лучшими в мире».

Toп Рэнкинг Перформерс Эвордс, Бэст Импрувмент Эворд, АйТи