В Ижевске можно приобрести жилье европейского класса по специальным условиям

Фото: СК «Развитие»

Новый жилой комплекс «Богатыри» – прекрасное место для комфортного проживания, особенно по его расположению. У жителей Ижевска есть уникальная возможность приобрести квартиру в микрорайоне с европейской архитектурой всего в 10 минутах от улицы Удмуртской и в 22 минутах от Центральной площади на автомобиле. Здесь вы получите важное преимущество – сочетание городского и загородного образа жизни.

Ответственность во всем

«Богатыри» – это не просто застройка территории, это комплексное развитие городской территории. В настоящее время в микрорайоне работает школа и новый детский сад. Помимо этого, в 2023 году планируется строительство новой школы на 1100 мест. С медицинским обслуживанием тоже проблем не будет, в микрорайоне строится новая амбулатория, а пока работает фельдшерский пункт. Здесь есть и стадион, а будущем будет построен еще один.

Фото: СК «Развитие»

На территории микрорайона есть свой пруд, который занимает площадь в 1,5 гектара. Это будет рекреационное пространство с пешеходными дорожками для неторопливых прогулок и пробежек любителей здорового образа жизни, игровой площадкой для детей и отдельной зоной для занятий спортом. В вечернее время территорию будут атмосферно освещать светодиодные фонари.

Стоит отметить, что вокруг дома, квартиры которого продаются в настоящее время, для автолюбителей обустроено 132 парковочных места. То есть местом для стоянки и парковки будет обеспечено практически 50 % будущих новоселов. Жителям домов в других микрорайонах, особенно ближе к центру, о такой роскоши остается только мечтать.

Отметим, что по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2020 году на 100 жителей России в среднем приходилось 309 автомобилей. Отсюда можно сделать вывод, что парковочных мест в квартале «Богатыри» хватит на всех автолюбителей из числа будущих владельцев квартир и даже их гостей.

Фото: СК «Развитие»

Комфорт и удобство

Вокруг домов в жилом квартале всегда будет тихо и спокойно. Дворы закрыты от проезда автомобилей, что гарантирует безопасность детей, играющих на игровых и спортивных площадках со специальным покрытием, и гуляющих пешеходов.

Площадки для активных видов спорта, чтобы обеспечить дополнительную тишину, перенесены за пределы двора. Большинство малых архитектурных форм выполнено из дерева, что добавляет особый уют прилегающей к дому территории.

Фасад домов выполнен из декоративного камня производства компании White Hills (Уайт Хиллс). Это не только красиво, но и качественно. Стены между квартирами домов толщиной 38 см обладают отличными звукоизолирующими свойствами, так что вам не придется невольно подслушивать разговоры соседей. Аналогов подобной толщины стен в новостройках Ижевска крайне мало!

Фото: СК «Развитие»

Вход в подъезд без ступеней позволит без усилий войти в дом мамам с колясками и маломобильным гражданам. Подняться на нужный этаж также будет легко и комфортно, ведь в каждом доме, даже в секции с пятью этажами, есть современный бесшумный лифт. Холл дома с уникальным дизайном порадует будущих новоселов своим стилем, а еще здесь всегда найдется место для колясок, самокатов и велосипедов.

Квартиры с панорамным окном, гардеробными, террасами и несколькими санузлами можно приобрести как в предчистовой, так и в чистовой отделке. Отметим, что в квартирах с чистовой отделкой предусмотрены также датчики протечки воды; кроме этого, если что-то требуется починить, то через специальное приложение можно вызвать мастера на дом.

Такой подход к качеству жилья отмечен на уровне республики. ЖК «Богатыри» в Едином реестре застройщиков вошел пятерку лучших жилых комплексов Удмуртии!

Фото: СК «Развитие»

Выгодная покупка

Приобрести квартиру в жилом квартале «Богатыри» можно за наличный расчет, используя материнский капитал, в рассрочку и в ипотеку. Кстати, об ипотеке. Купить комфортное жилье в ЖК «Богатыри» можно по программе «Сельская ипотека» с процентной ставкой всего 2,7 % годовых. Существуют и другие программы по новостройкам, подробнее о них можно узнать у менеджеров строительной компании «Развитие».

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