Специалисты АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова, дочернего предприятия АО «НК «Нефтиса», выпустили в Воткинское водохранилище мальков ценных пород рыб

Фото: АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова
7 октября 2021 года в целях исполнения Обществом плана искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов на 2021 год и в рамках реализации проекта «Обустройство Золотаревского нефтяного месторождения. Первый этап» состоялся выпуск молоди стерляди в Воткинское водохранилище на территории Пермского края.
За этим процессом внимательно наблюдали представители госконтроля Росрыболовства по Удмуртии и Рыбохраны, а также сотрудники компании «Белкамнефть».
Фото: АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова
Фото: АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова
Фото: АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова
Фото: АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова
Выпуск выращенных в рыбопитомниках мальков в естественную среду проходит в рамках программы по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов в целях сохранения биологического разнообразия и увеличения популяции рыбной фауны. Это уже четвертое мероприятие, проводимое компанией в рамках обязательств по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов.
Осень – традиционный период выпуска. К этому времени мальки достигают нужного размера и веса, а температура воды позволяет молоди легко адаптироваться в новых местах и найти себе место для зимовки. В живой природе из икринок во взрослые особи превращаются единицы, тогда как выживаемость выращенных в искусственной среде мальков повышается в десятки раз.
В этот день на волю отправились 2334 единицы молоди стерляди. По приблизительным расчетам, около 8–10 % мальков вырастут и примерно через три года дадут потомство.
Для АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова решение экологических вопросов всегда будет в числе приоритетных задач. Предприятие участвует в искусственном воспроизводстве рыбных ресурсов не только для увеличения численности, но и для сохранения биологического разнообразия речной фауны региона.
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