Специалисты АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова, дочернего предприятия АО «НК «Нефтиса», выпустили в Воткинское водохранилище мальков ценных пород рыб

Фото: АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова

7 октября 2021 года в целях исполнения Обществом плана искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов на 2021 год и в рамках реализации проекта «Обустройство Золотаревского нефтяного месторождения. Первый этап» состоялся выпуск молоди стерляди в Воткинское водохранилище на территории Пермского края.

За этим процессом внимательно наблюдали представители госконтроля Росрыболовства по Удмуртии и Рыбохраны, а также сотрудники компании «Белкамнефть».

Фото: АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова

Фото: АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова

Фото: АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова

Фото: АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова

Выпуск выращенных в рыбопитомниках мальков в естественную среду проходит в рамках программы по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов в целях сохранения биологического разнообразия и увеличения популяции рыбной фауны. Это уже четвертое мероприятие, проводимое компанией в рамках обязательств по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов.

Осень – традиционный период выпуска. К этому времени мальки достигают нужного размера и веса, а температура воды позволяет молоди легко адаптироваться в новых местах и найти себе место для зимовки. В живой природе из икринок во взрослые особи превращаются единицы, тогда как выживаемость выращенных в искусственной среде мальков повышается в десятки раз.

В этот день на волю отправились 2334 единицы молоди стерляди. По приблизительным расчетам, около 8–10 % мальков вырастут и примерно через три года дадут потомство.

Для АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова решение экологических вопросов всегда будет в числе приоритетных задач. Предприятие участвует в искусственном воспроизводстве рыбных ресурсов не только для увеличения численности, но и для сохранения биологического разнообразия речной фауны региона.

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