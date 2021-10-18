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Общество18 октября 2021 6:40

В Ижевске прошла панихида по погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву

Он погиб 8 сентября в Норильске
Анастасия Михайлова
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Мероприятия посетили прихожане и сотрудники Управления МЧС

Мероприятия посетили прихожане и сотрудники Управления МЧС

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Спустя 40 дней со дня гибели главы МЧС Евгения Зиничева, 17 октября, в Михаило-Архангельском кафедральном соборе Ижевска прошли панихида и поминальная служба. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС Удмуртии.

Мероприятия посетили прихожане и сотрудники чрезвычайного ведомства во главе с первым заместителем начальника Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике полковником внутренней службы Сергеем Пряженцевым. Богослужение совершил протоиерей Роман Воскресенских.

Евгений Зиничев погиб 8 сентября в Норильске, когда спасал человека. 9 сентября ему посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации.

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