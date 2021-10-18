В Ижевске прошла панихида по погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву

Мероприятия посетили прихожане и сотрудники Управления МЧС Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Спустя 40 дней со дня гибели главы МЧС Евгения Зиничева, 17 октября, в Михаило-Архангельском кафедральном соборе Ижевска прошли панихида и поминальная служба. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС Удмуртии.

Мероприятия посетили прихожане и сотрудники чрезвычайного ведомства во главе с первым заместителем начальника Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике полковником внутренней службы Сергеем Пряженцевым. Богослужение совершил протоиерей Роман Воскресенских.

Евгений Зиничев погиб 8 сентября в Норильске, когда спасал человека. 9 сентября ему посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации.

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