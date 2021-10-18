57 кошек и собак увезли из Удмуртии в другие страны

33 собаки и 24 кошки покинули Удмуртию в 2021 году
Фото: Анастасия МАЛЫШЕВА
С начала 2021 года Удмуртию покинули 57 кошек и собак. Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю, их отвезли за границу.
33 собаки и 24 кошки вывезли в Германию, Чехию, Испанию, Словакию, США, Турцию, Украину, Канаду, Грузию, Италию, Южную Корею и Францию. Питомцы либо участвовали в выставках, либо переезжали вместе со своими хозяевами на новое место жительства.
Также в пресс-службе Управления Россельхознадзора сообщают, что ведомство оформило 34 ветеринарных сертификата на вывоз животных.
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