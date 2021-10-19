Ижевск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия19 октября 2021 7:21

Жительница Удмуртии обманом получила пособие по безработице

Она возместила ущерб
Анастасия Михайлова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Женщина не сообщила о трудоустройстве в Центр занятости населения

Женщина не сообщила о трудоустройстве в Центр занятости населения

Фото: Константин ИВШИН

47-летнюю жительницу Кизнерского района обвиняют в мошенничестве при получении выплаты по безработице. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Удмуртии.

Установили, что женщина встала на учет в Центр занятости в качестве безработной, и официально трудоустроилась барменом в кафе-буфет в Кизнере. Однако, она не сообщила об этом в Центр.

Несмотря на трудоустройство, жительница Кизнерского района несколько раз приходила на перерегистрацию в Центр занятости населения.

Так, обвиняемая неправомерно получила денежные средства в размере 15 729 рублей и 2 копейки.

Ущерб был полностью возмещен. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

48-летний лишенный прав водитель скончался после опрокидывания автомобиля в Удмуртии

57 кошек и собак увезли из Удмуртии в другие страны