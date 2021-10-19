Жительница Удмуртии обманом получила пособие по безработице

Женщина не сообщила о трудоустройстве в Центр занятости населения Фото: Константин ИВШИН

47-летнюю жительницу Кизнерского района обвиняют в мошенничестве при получении выплаты по безработице. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Удмуртии.

Установили, что женщина встала на учет в Центр занятости в качестве безработной, и официально трудоустроилась барменом в кафе-буфет в Кизнере. Однако, она не сообщила об этом в Центр.

Несмотря на трудоустройство, жительница Кизнерского района несколько раз приходила на перерегистрацию в Центр занятости населения.

Так, обвиняемая неправомерно получила денежные средства в размере 15 729 рублей и 2 копейки.

Ущерб был полностью возмещен. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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