Техникум бебриков, колледж Дед Инсайта Ростика и гимназия имени Узумаки Наруто появились в Ижевске

В Google Картах порезвились неизвестные. Фото: скриншот с Google Карты.

На онлайн-сервисе «Google Карты» в Ижевске изменились названия некоторых учебных заведений.

Так, Экономико-технологический колледж был переименован в «Экономико-технологический колледж имени Дед Инсайта Ростика».

Фото: скриншот с Google Карты

Удмуртская государственная национальная гимназия имени Кузебая Герда превратилась в «гимназию имени Узумаки Наруто» (это главный герой манги «Наруто» (12+) - прим. ред.).

Фото: скриншот с Google Карты

Ижевский индустриальный техникум теперь носит название «Ижевский индустриальный техникум бебриков».

Фото: скриншот с Google Карты

А детская школа искусств №9 сменила свое имя на «Детскую школу искусств №9 им. Фрэнка Айеро (это американский музыкант, бэк-вокалист альтернативной рок-группы My Chemical Romance («Май кемикал ромэнс») – прим. ред.).

Фото: скриншот с Google Карты

Еще в Ижевске теперь есть школа №27 имени Импровизации.

Фото: скриншот с Google Карты

Кто это делает, пока неизвестно. Отметим, переименования происходят не только в Ижевске, но и в других городах России. Так, в Перми на картах появилась «Гимназия Парня Дягилева», «Гимназия №1 лучшая бебра», «Экономическая школа №145 мишки фреди».