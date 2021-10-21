Техникум бебриков, колледж Дед Инсайта Ростика и гимназия имени Узумаки Наруто появились в Ижевске

В Google Картах порезвились неизвестные. Фото: скриншот с Google Карты.
На онлайн-сервисе «Google Карты» в Ижевске изменились названия некоторых учебных заведений.
Так, Экономико-технологический колледж был переименован в «Экономико-технологический колледж имени Дед Инсайта Ростика».
Фото: скриншот с Google Карты
Удмуртская государственная национальная гимназия имени Кузебая Герда превратилась в «гимназию имени Узумаки Наруто» (это главный герой манги «Наруто» (12+) - прим. ред.).
Фото: скриншот с Google Карты
Ижевский индустриальный техникум теперь носит название «Ижевский индустриальный техникум бебриков».
Фото: скриншот с Google Карты
А детская школа искусств №9 сменила свое имя на «Детскую школу искусств №9 им. Фрэнка Айеро (это американский музыкант, бэк-вокалист альтернативной рок-группы My Chemical Romance («Май кемикал ромэнс») – прим. ред.).
Фото: скриншот с Google Карты
Еще в Ижевске теперь есть школа №27 имени Импровизации.
Фото: скриншот с Google Карты
Кто это делает, пока неизвестно. Отметим, переименования происходят не только в Ижевске, но и в других городах России. Так, в Перми на картах появилась «Гимназия Парня Дягилева», «Гимназия №1 лучшая бебра», «Экономическая школа №145 мишки фреди».