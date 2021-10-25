Мобильная сети в Удмуртии модернизирована на треть

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Tele2 подводит итоги технического развития за девять месяцев. Специалисты модернизировали 37 % базовых станций во всех районах республики. Работы по расширению емкости сети проводились как в местах скопления людей в крупных городах, так и в удаленных малочисленных населенных пунктах. В результате скорость интернета в 11 районах республики выросла на 15 %, а общий трафик в сети увеличился на 22 %.

Tele2 продолжает работу по обеспечению высокоскоростным 4G-интернетом и голосовой связью жителей Удмуртии. За девять месяцев этого года в республике количество новых базовых станций увеличилось на 10 %, еще 37 % существующих объектов прошли реновацию. Технические специалисты установили на них дополнительно оборудование стандарта LTE, благодаря чему скорость загрузки данных увеличилась в среднем на 15 % в Алнашах, Балезино, Уве, Каракулино, Игре, Дебесах и других районных центрах. За прошедшие 9 месяцев интернет-трафик в сети вырос на 22 %, а голосовой – на 14 %.

В четвертом квартале техническая дирекция приступит к проекту по оснащению базовых станций дополнительным оборудованием диапазона 800 МГц. Технология обеспечивает широкое покрытие малонаселенных территорий в сельской местности, а также уверенный прием голосовой связи внутри зданий со сложными конструктивными решениями, на цокольных этажах и парковках, в лифтах и подвальных помещениях.

Tele2 планирует провести работы во всех районах региона; на первом этапе базовые станции в частотном диапазоне 800 МГц будут установлены в Сарапуле, Можге, Глазове, Завьялово и Ижевске. Проект позволит увеличить в Удмуртии количество объектов LTE800 на сети оператора до 94 % от общего количества базовых станций, что положительно повлияет на качество работы сети в целом.

Андрей Иванов, технический директор макрорегиона «Волга» Tele2:

«Tele2 системно работает по расширению зоны покрытия с учетом потребностей наших клиентов. Параллельно ведется модернизация оборудования на территории всех регионов. В этом году в числе приоритетных остаются задачи улучшения качества сигнала и увеличения емкость сети. На фоне новой волны пандемии потребность в стабильном доступе к современным цифровым сервисам и голосовой связи будет только расти, наша инфраструктура уже подготовлена к новым нагрузкам».

Теле2, 4Джи, ЛТЕ