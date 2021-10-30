Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева заняла второе место после короткой программы

Елизавета Туктамышева уступила только другой российской спортсменке Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Действующая чемпионка мира по фигурному катанию из Удмуртии Елизавета Туктамышева заняла второе место после короткой программы на втором этапе Гран-при – Skate Canada («Скейт Канада») – в Ванкувере.

Спортсменка исполнила тройной аксель, каскад тройной лутц и тройной флип. За свое выступление Елизавета Туктамышева получила 81,24 балла и заняла второе место.

Первое и третье место так же заняли россиянки: Камила Валиева (84,19 балла) и Алена Косторная (75,58).

Напомним, Елизавета Туктамышева могла не попасть на второй этап Гран-при в Канаде. Также в этом месяце спортсменка уже заняла второе место в международном турнире «Челленджер» по фигурному катанию Finlandia Trophy («Финляндия Трофи»).

Кстати, здесь «Комсомолка» подробно рассказала о становлении фигуристки.

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