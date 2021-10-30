Руководство Росздравнадзора посетит Удмуртию для методической помощи по борьбе с коронавирусом

Удмуртии окажут методическую помощь по борьбе с коронавирусом Фото: Амир Закиров

Руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова и ее заместители посетят несколько регионов со сложной эпидемиологической обстановкой. Как сообщает пресс-служба ведомства, методическую помощь окажут и Удмуртии.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко отнес республику к регионам со сложной эпидемиологической обстановкой. По его же поручению руководство Росздравнадзора также посетят Республику Татарстан, Владимирскую и Белгородскую области.

На утро 30 октября в Удмуртии выявили 397 случаев заражения коронавирусом. За сутки скончались 10 пациентов.

Напомним, вчера в республике ввели новые ограничения. С 1 по 7 ноября заведения общепита будут работать на вынос и в режиме доставки, а массовые мероприятия в этот период отменят.

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