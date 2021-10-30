43 протокола в отношении антимасочников составили в Ижевске за прошлую неделю

За полмесяца на ижевчан составили 102 протокола из-за несоблюдения масочного режима Фото: Амир Закиров

Из-за сложной обстановки по заболеваемости коронавирусом рейды по соблюдению масочного режима в Ижевске продолжаются. Как сообщает пресс-служба правительства Удмуртии, за прошлую неделю на горожан-антимасочников составили 43 протокола об административном нарушении в общественном транспорте.

28 и 29 октября рейды по соблюдению масочного режима провели в маршрутах автобусов и троллейбусов в поселок Машиностроителей и городок Металлургов. Всего с 15 октября составили 102 протокола.

Также в пресс-службе правительства заявили, что на следующей неделе рейды продолжатся.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Руководство Росздравнадзора посетит Удмуртию для методической помощи по борьбе с коронавирусом

Общепит Удмуртии работает только на вынос и в режиме доставки с 1 по 7 ноября