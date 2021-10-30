74-летняя жительница Ижевска упала в автобусе и отсудила 110 тыс. рублей

Ижевчанка заявила, что упала в автобусе, потому что не успела взяться за поручень
Фото: Архив КП
Денежную компенсацию морального вреда в размере 110 тысяч рублей присудили 74-летней жительнице Ижевска. Как сообщают в Объединенной пресс-службе судейского сообщества Удмуртии, пенсионерка упала в автобусе ИПОПАТа и повредила руку.
Ижевчанка заявила, что в январе прошлого года она поднималась в салон автобуса и упала, не успевши взяться за поручень. Так, она получила травму левой руки. Ее госпитализировали и прооперировали. Полностью рука не восстановилась.
В транспортной компании заявили, что женщина упала из-за того, что не держалась за поручень, а водитель автобуса включил оповещение о закрытии дверей и начал плавное движение.
Суд не установил обстоятельств умысла или грубой неосторожности потерпевшей. Так, он взыскал с ИПОПАТа компенсацию морального ущерба в размере 110 тысяч рублей, хотя потерпевшая требовала сумму в три раза больше. Однако, суд посчитал сумму необоснованной.
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