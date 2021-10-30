Комик из Ижевска прошел на следующий этап шоу «Открытый микрофон»

Уроженец Ижевска прошел на следующий этап стендап-шоу

В пятницу, 29 октября, на канале ТНТ вышел 12 выпуск шестого сезона стендап-шоу «Открытый микрофон». В нем выступил уроженец Ижевска Расул Гархаманов.

Участники шоу прошли первые отборы, вчера завершилась «Дуэль». Ижевчанин состязался с комиком из Ростова-на-Дону, Михаилом Зубаревым. На следующий этап должен был пройти только один.

После выступлений обоих участников Алексей Щербаков, в чью команду входят стендаперы, некоторое время не мог определиться с выбором. Другая член жюри, Юлия Ахмедова посоветовала комику нарушить правила. Так, и Расул Гархаманов, и Михаил Зубарев прошли на следующий этап – «Концерты».

«В команде Алексея классно и очень круто. Наставник всячески помогает и поддерживает. Алексей никогда не отказывал в помощи с написанием шуток, где морально готовил «перелезать через забор», – прокомментировал Расул.

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