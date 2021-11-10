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Общество10 ноября 2021 5:33

Глава Удмуртии Александр Бречалов пообещал принять жесткие меры в отношении ночных клубов

Заведения общепита по-прежнему не могут работать с 23:00 до 7:00
Анастасия Михайлова
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Александр Бречалов пообещал разобраться с ночными клубами в прямом эфире Фото: скриншот видео

Александр Бречалов пообещал разобраться с ночными клубами в прямом эфире Фото: скриншот видео

Жесткие меры в отношение работавших в ноябрьские праздники ночных клубов обещал принять глава Удмуртии Александр Бречалов. Он заявил об этом в прямом эфире на личной странице «ВКонтакте».

«В Удмуртии общепит по-прежнему не может работать с 23:00 до 7:00 утра до особого распоряжения», – напомнил глава республики. – «Спасибо за сообщения по поводу ночных клубов, которые, несмотря на запреты, активно работали в ноябрьские праздники. Я вас уверяю, с этими предпринимателями у нас будет отдельный разговор. Мы примем самые жесткие меры».

Напомним, запрет на работу заведений общепита с 23:00 до 7:00 утра ввели 7 октября.

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