Новая остановка появилась на улице 50 лет ВЛКСМ в Ижевске

В Ижевске появился новый остановочный павильон
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Ижевчане заметили, что в городе появился павильон на остановке «Новый город». Он выполнен в непривычном для Ижевска стиле: элементы отделана деревом, а скамейки находятся в круглых окнах, напоминающих иллюминаторы.
Остановка появилась около нового микрорайона по улице Холмогорова
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Транспорт здесь пока не останавливается
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
У остановки необычный дизайн
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Надеемся, что остановка надежно защитит горожан от дождя и снега
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Ранее сообщалось, что павильоны установили на семи остановках. Также в городе создали две новые остановки: «Мой порт» и «Новый город». Однако их долго не вводили в эксплуатацию из-за замечаний. На улице Удмуртской только 8 ноября начали останавливаться троллейбусы (насчет автобусов пока неизвестно).
Также остановочный комплекс заменили около УдГУ и поставили на «Швейной фабрике «Зангари».
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