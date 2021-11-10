Следователи проверили информацию о возможном повреждении памятника Неизвестному Солдату в Ижевске

Памятник Неизвестному Солдату покрасили неизвестные. Фото: Лада Иванова

В Ижевске провели доследственную проверку информации о том, что памятник Неизвестному Солдату в сквере Победы был облит краской. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного Управления СКР по Удмуртии.

По результатам проверки, неизвестные лица выкрасили памятник белой глянцевой краской, а сапоги на фигуре солдата облили серой.

В пресс-службе ведомства отмечают, что в рамках этой проверки выяснят все обстоятельства произошедшего, а также установят лица, повредившие памятник. Их действия оценят по статье 243.4 УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность за повреждение памятников и иных объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества.

Напомним, ранее в администрации Ижевска уточнили, что работ по покраске памятника муниципальными службами не проводилось.

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