«Хлопок» над Ижевском: что напугало горожан?

Вероятно, всему виной сверхзвуковой истребитель, взлетевший Пермском крае. Фото: Амир Закиров

В районе 14:00 - 15:00 жителей столицы Удмуртии напугал звук хлопка. В группе «Ижевск Где Гай Стоят (ИГГС)» «ВКонтакте» обсуждают, что звук слышали на Майской, в Металлурге, на Холмогорова, Барышникова, Культбазе и даже в Воткинске и Якшур-Бодье.

Скорее всего, этот звук издал военный самолет в Пермском крае, переходящий на сверхзвуковую скорость при взлете. Подобные случаи отмечались, например, в Ставрополе.

Вероятно, беспокоиться не о чем.