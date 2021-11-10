13 ноября 2021 года «ДомДоктор» дарит ижевчанам скидку 25 %

В магазинах здоровья и красоты «ДомДоктор» ожидается щедрая скидка 25 % на все товары. Среди них – фильтры для воды, медицинская техника для дома, товары ортопедии и реабилитации.

Что там можно приобрести?

Для любого человека важно владеть информацией о своем здоровье, в этом помогут устройства для самостоятельной диагностики: пульсоксиметр, тонометр, глюкометр, термометр. Помимо этого, для хорошего самочувствия важно спать на качественной ортопедической подушке. А если будете очищать воду фильтром, то качество вашей жизни улучшится.

Кварцевые лампы защитят дом от вирусов и инфекций.

Если вы или ваши близкие столкнулись с проблемой варикозного расширения вен, то без антиварикозных колготок, чулок или гольфов не обойтись.

Сохранить здоровье десен и зубов вам поможет ирригатор полости рта.

А еще вы сможете организовать салон красоты не выходя из дома. Для этого достаточно приобрести приборы для домашней косметологии, такие как дарсонваль, аппарат для ультразвуковой чистки кожи, массажер для лица, скребок гуаша.

Все эти полезные устройства вы можете купить в любом магазине «ДомДоктор».

Только один день – 13 ноября 2021 года действует скидка 25 % на все!

Позаботьтесь о своих старших родственниках, которые могут не знать об этой акции, и расскажите им о ней.

Найдите ближайший магазин «ДомДоктор» на сайте domdoctor.ru или оформите заказ в интернет-магазине.

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