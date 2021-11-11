Абоненты Удмуртии могут обменять мобильные минуты на скидку при покупке смартфона

Фото: Tele2

Tele2 и Xiaomi развивают стратегическое партнерство и предлагают клиентам уникальную возможность обменять минуты на скидку при покупке смартфона. Акция действует в салонах связи и на сайте оператора.

Пользователи Tele2 могут приобрести смартфон Xiaomi по выгодной цене, обменяв минуты на скидку. Ее размер составляет от 1000 до 4000 рублей. При этом одна минута равна одному рублю. Для обмена подойдут любые минуты: из тарифного пакета, купленные на площадке «Маркет Tele2», перенесенные от другого оператора, а также минуты из прошлых периодов, которые абонент может копить вечно.

Фото: Tele2

Чтобы воспользоваться новым предложением, клиенту Tele2 нужно получить уникальный промокод в личном кабинете или мобильном приложении. Он доступен в пункте меню «Скидка на Xiaomi» раздела «Управление минутами». После этого ему останется выбрать понравившуюся модель Xiaomi из тех, что участвуют в акции. Обменять накопленные минуты на промокод клиент сможет с 10 ноября до 14 декабря 2021 года, а купить смартфон со скидкой на сайте tele2.ru или в салоне связи – до 21 декабря 2021 года. Акция действует для абонентов популярных тарифов линеек «Мой Tele2», «Премиум», «Игровой», «Везде онлайн», «Везде онлайн+», «Безлимит». Подробнее об акции – на smartphone-for-minutes.tele2.ru.

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

«Мы не просто создаем альтернативу существующим решениям в телекоме, но подтверждаем репутацию трендсеттера: обмен минут на смартфон – такого на рынке еще не было. Tele2 предлагает клиентам использовать базовые услуги для выгодных покупок. Наши абоненты сами выбирают, на что потратить минуты, – на разговоры, новинки кино или на смартфон».

Устройства Xiaomi сегодня – самые востребованные в розничной сети Tele2: по итогам третьего квартала 2021 года компания заняла первое место по объемам продаж в штуках. Ее доля с начала года увеличилась на 14 п.п. и составила 42 %. Сегодня Xiaomi выбирает каждый пятый пользователь смартфонов в сети Tele2. Бренд занимает второе место по популярности у клиентов мобильного оператора. В третьем квартале 2021 года доля Xiaomi среди пользователей смартфонов составила 21 %. При этом сразу три актуальные модели входят в топ-10 у клиентов Tele2 – Redmi 9A, Redmi 9C и Redmi 9.

Теле2, Сяоми, Редми, 9Си