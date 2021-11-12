Около 200 детей родилось в Удмуртии в этом году благодаря ЭКО

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173 ребенка родилось в республике за 2021 год благодаря процедуре ЭКО. Из них 6 двоен, сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Данную процедуру можно сделать бесплатно по полису ОМС. Для этого нужно направление от врача с подтвержденным диагнозом «бесплодие». В Центре ЭКО и репродукции перинатального Центра Первой республиканской клинической больницы появилось самое современное оборудование, что позволяет проводить процедуру на высочайшем уровне. Это стало возможным благодаря нацпроекту «Демография».

Напоминаем, в Удмуртии за последние 10 месяце родилось более 12 тысяч детей. Это немного больше, чем в предыдущем году.

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