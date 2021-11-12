Погода в Ижевске на 11 ноября: небольшой снег и слякоть

12 ноября ожидается небольшой снег. Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! Вы еще пока только просыпаетесь, а «Комсомолка» уже приготовила для вас прогноз погоды на 12 ноября.

Сегодня ожидается небольшое потепление, до -2..+3°С, сообщает Удмуртский гидрометцентр. Из-за этого, на дорогах возможна гололедица и слякоть.

Также, ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный, 6-11 м/с.

Одевайтесь сегодня теплее!

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