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Общество12 ноября 2021 9:48

«Ижсталь» капитально отремонтировала обжимной стан

Проведенные работы гарантируют выполнение производственных планов по прокату
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Фото: «Ижсталь»

Фото: «Ижсталь»

В ПАО «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») завершился капитальный ремонт обжимного прокатного стана 850 (блюминг), обеспечивающего квадратной заготовкой все чистовые станы завода.

Специалисты завода заменили изношенные детали и узлы, отремонтировали механизмы транспортировки металла, двигатели и генераторы, ножницы горячей резки, восстановили систему водоохлаждения линии стана. Это обеспечит безаварийную работу блюминга и выполнение производственной программы по прокату.

Кроме обеспечения стальной заготовкой сортовых прокатных станов завода, часть металлопродукции блюминга реализуется внешним заказчикам. За 9 месяцев текущего года третьим лицам реализовано около 10 тыс. тонн, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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